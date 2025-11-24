В течение девяти месяцев банк будет ежемесячно определять 40 победителей, каждый из которых получит денежную помощь в Днепропетровской области.

Для части пенсионеров, в том числе для пожилых украинцев-ВПЛ, предусмотрена дополнительная денежная помощь в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Государственный «Ощадбанк» объявил о новой программе поддержки.

Стартовала специальная акция, в рамках которой участники могут получить денежную помощь для пенсионеров и пенсионеров ВПЛ в Днепропетровской области в размере 5 тысяч гривен. Эти средства предусмотрены для оплаты жилищно-коммунальных услуг, что станет существенной поддержкой для граждан, особенно в период повышенной финансовой нагрузки зимой.

Как сообщают организаторы программы, в ней принимают участие пенсионеры, получающие пенсионные выплаты на карту Mastercard от государственного банка «Ощадбанк». Регистрация для участия не нужна – все владельцы таких карт автоматически становятся участниками розыгрыша.

В течение девяти месяцев банк будет ежемесячно определять 40 победителей, каждый из которых получит денежную помощь в размере 5 тысяч гривен. Победители смогут направить эти средства на оплату коммунальных счетов, в частности, за электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение и отопление.

Чтобы получить шанс на получение вознаграждения, пенсионерам достаточно активно пользоваться своей картой для совершения безналичных покупок. Каждая транзакция автоматически участвует в розыгрыше, что делает участие в программе максимально простой и удобной.

Кроме того, в Пенсионном фонде Украины напомнили, что существуют категории граждан, которые вообще могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о пенсионерах, проживающих в сельской местности и ранее работавших в бюджетной сфере. К таким льготным категориям относятся бывшие работники образования, здравоохранения, культуры и сельского хозяйства — в частности, учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, работники музеев, агрономы и другие специалисты, которые много лет отдавали свой труд государственным или коммунальным учреждениям.

