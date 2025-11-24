Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожье позволяют держаться на плаву оказавшимся в затруднительном положении.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожье предоставляются по предварительной записи, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальной странице Коммунарской районной организации, регистрация на получение гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Запорожье началась еще 13 октября 2025 года.

Представители запорожской областной организации Украинского Красного Креста отметили, что бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожье предоставляются местным жителям, чье имущество было повреждено с июня 2025 года.

Получить поддержку могут те, кто еще не пользовался аналогичной поддержкой Украинского Красного Креста. Для этого необходимо предоставить акт поврежденного имущества и документы в оригинале для двух членов семьи.

Список документов включает паспорт, идентификационный код и акт поврежденного имущества. Предварительная запись проводится ежедневно с понедельника по четверг с 13:00 до 15:00 по телефонам 067 106 94 00 и 067 108 60 11.

Именно благодаря такому формату организаторы могут эффективно планировать выдачу наборов и избегать больших очередей. Выдача помощи производится с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 по адресу ул. Независимая Украина 13.

На месте работают волонтеры, которые контролируют, чтобы все проходило организованно и быстро. Представители Красного Креста подчеркивают, что такая поддержка важна для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за повреждения дома.

Перед тем, как идти или звонить в организацию, следует убедиться, работает ли еще данная инициатива. Всю информацию публикуют на официальных страницах в соцсетях.

