Графік відключення світла в Запорізькій області на 18 листопада оприлюднили енергетики, повідомивши про масштабні роботи, що триватимуть із 09:00 до 17:00 у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

У Запоріжжі без живлення буде будинок на Дослідній станції, 6б. У Балабиному перелік значний: Виноградна, Вишнева, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова, а також Тихий провулок.

Кушугум матиме перерву на Межевій, 45. У Відрадному вимкнення торкнеться Запорізького спуску, Меркулова, частини Садової, Сонячної та Фестивальної.

У Дніпрельстані роботи охоплять Жовтневу й Шевченка. Мар’ївка залишиться без подачі на вулиці Шевченка. Лежине отримає тривалу паузу на Залізничній.

Оновлений графік відключення світла в Запорізькій області на 18 листопада радять врахувати заздалегідь.

Щоб зменшити незручності, мешканцям варто зарядити техніку, підготувати ліхтарики, обмежити використання холодильника та продумати варіанти на випадок довшої перерви. Це допоможе комфортніше пережити часові роботи на мережах.

Можна заздалегідь зберегти важливі файли для офлайн-користування й підготувати запас води. Якщо в домі є сигналізація чи інші системи на батарейках, варто перевірити їхній стан. Також корисно попередити близьких, щоб вони теж мали під рукою все необхідне під час перерви.

Більш детальний графік на цей та інші дні ви можете знайти на сайті обленерго.

