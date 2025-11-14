Нова система оплати проїзду в Запоріжжі запроваджена для зручності українців, що активно користуються громадським транспортом, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Розпочато впровадження нової системи оплати проїзду в Запоріжжі — мешканці міста тепер можуть користуватися електронною транспортною карткою під назвою «Січ Загальна». Вона доступна у вигляді цифрового формату, що дозволяє сплачувати за поїздки в автобусах, тролейбусах і трамваях без використання готівки, безпосередньо зі смартфона через мобільний застосунок EasyPay.

За словами представників міської влади, мета нововведення — зробити користування громадським транспортом максимально простим, швидким та безпечним, зменшивши потребу у готівкових розрахунках і чергах біля водія.

Вартість нової цифрової картки становить 60 гривень. Її оформлення займає лише кілька хвилин і не потребує відвідування пунктів продажу чи заповнення додаткових анкет.

Щоб оформити транспортну карточку, потрібно виконати декілька нескладних кроків:

Відкрити мобільний застосунок EasyPay і у налаштуваннях вибрати місто Запоріжжя.

Перейти до розділу «Транспорт» і натиснути на опцію «Загальна».

Підтвердити покупку — після цього цифрова картка миттєво активується та готова до використання.

Оплатити проїзд за допомогою карточки можна безпосередньо у салоні транспорту. Для цього достатньо відсканувати QR-код, розміщений у салоні, за допомогою камери телефону або сканера в застосунку. Після цього потрібно обрати картку, з якої списуватиметься поїздка, і підтвердити оплату. Електронний квиток активується одразу після покупки та діє протягом 75 хвилин, що дозволяє здійснити пересадку без додаткової оплати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.