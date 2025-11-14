Новая система оплаты проезда в Запорожье введена для удобства украинцев, активно пользующихся общественным транспортом, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Начато внедрение новой системы оплаты проезда в Запорожье — жители города теперь могут пользоваться электронной транспортной картой под названием «Сечь Общая». Она доступна в виде цифрового формата, позволяющего оплачивать поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях без использования наличных, непосредственно со смартфона через мобильное приложение EasyPay.

По словам представителей городских властей, цель нововведения — сделать пользование общественным транспортом максимально простым, быстрым и безопасным, снизив потребность в наличных расчетах и ​​очередях у водителя.

Стоимость новой цифровой карты составляет 60 гривен. Ее оформление занимает всего несколько минут и не требует посещения пунктов продаж или заполнения дополнительных анкет.

Чтобы оформить транспортную карточку, нужно выполнить несколько несложных шагов:

Открыть мобильное приложение EasyPay и в настройках выбрать город Запорожье.

Перейти к разделу "Транспорт" и нажать на опцию "Загальна".

Подтвердить покупку — цифровая карта мгновенно активируется и готова к использованию.

Оплатить проезд с помощью карты можно непосредственно в салоне транспорта. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный в салоне, с помощью камеры телефона или сканера в приложении. После этого нужно выбрать карту, с которой будет списываться поездка, и подтвердить оплату. Электронный билет активируется сразу после покупки и действует в течение 75 минут, что позволяет пересадить без дополнительной оплаты.

