График отключения света в Запорожской области на 18 ноября обнародовали энергетики, сообщив о масштабных работах, которые продлятся с 09:00 до 17:00 в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В Запорожье без питания будет здание на Опытной станции, 6б. В Балабином перечень значителен: Виноградная, Вишневая, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая, а также Тихий переулок.

У Кушугума будет перерыв на Межевой, 45. В Отрадном отключении коснется Запорожского спуска, Меркулова, части Садовой, Солнечной и Фестивальной.

В Днепрольстане работы охватят Октябрьскую и Шевченко. Марьевка останется без подачи на улице Шевченко. Лежин получит длительную паузу на Железнодорожной.

Обновленный график отключения света в Запорожской области на 18 ноября советуют учесть заранее.

Чтобы снизить неудобства, жильцам стоит зарядить технику, подготовить фонарики, ограничить использование холодильника и продумать варианты на случай более длительного перерыва. Это поможет более комфортно пережить временные работы на сетях.

Можно заранее сохранить важные файлы для офлайн-пользования и подготовить запас воды. Если в доме есть сигнализация или другие системы на батарейках, проверьте их состояние. Также полезно предупредить близких, чтобы у них тоже было под рукой все необходимое во время перерыва.

Более подробный график на этот и другие дни вы можете найти на сайте облэнерго.

