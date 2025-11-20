В Сумской области продолжают время от времени предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляют через местные гуманитарные штабы, сообщает Politeka.

Первый Сумской гуманитарный штаб, например, предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в области. Кроме того, они беспокоятся и о других категориях населения. Речь идет о женщинах, детях, малообеспеченных семьях, многодетных семьях и инвалидах.

Помощь оказывается в соответствии с установленными правилами выдачи. Во вторник и пятницу в порядке живой очереди выдают 200 талонов, а дополнительно отдельно записывают 50 мамочек для получения памперсов и детского питания.

Запись в список производится для желающих получить продовольственный пакет. Следующие два дня сотрудники штаба готовят 200+50 свертков и обзванивают людей, приглашая их приехать и получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

Следует учитывать, что каждый пакет можно получить один раз в две недели. Обращения принимаются по телефону +380662958943, а штаб работает с 9:00 до 15:00 по адресу ул. Воскресенская, 16. Дополнительную информацию можно найти на их официальной странице в Facebook.

Кроме того, Гуманитарный штаб оказывает поддержку пострадавшим в результате войны. Для уточнения деталей и записи на помощь рекомендуют звонить по телефону +380663456731.

Также важно знать государственную горячую линию для оперативного получения информации о гуманитарных вопросах. Это номер 1545. Здесь оперативно собирают запросы по коммунальным сервисам, самоуправлению, питанию, лекарствам, социальным выплатам, эвакуации и другим важным вопросам.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: морозы уничтожили сады, с чем возникла тяжелая ситуация.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: стартовала программа поддержки пожилых людей.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Сумской области: кто сможет ездить бесплатно.