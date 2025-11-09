На споживчому ринку зафіксовано помітні зміни, особливо гостро ситуація проявилася у Сумській області, де через дефіцит продовольства вартість окремих товарів почала стрімко зростати, пише Politeka.

Головною причиною такої ситуації стали складні погодні умови навесні.

Морози, які тоді охопили регіон, знищили близько десятої частини фруктових садів. Унаслідок цього місцеві фермери очікують зменшення врожаю груш, яблук та інших фруктів, що неминуче вплине на ціни.

За словами представників аграрного сектору, через погодні виклики виробникам довелося значно збільшити витрати на догляд за садами. Зокрема, собівартість вирощування груші зросла майже на 30% порівняно з минулим роком. Попри це, фермери розраховують компенсувати частину збитків завдяки вищим цінам на продукцію. Цьогоріч, за прогнозами експертів, на українському ринку очікується дефіцит продуктів у Сумській області.

Водночас ситуація з картоплею є протилежною. На сьогодні середня ціна цього овочу у великих торговельних мережах становить близько п’ятнадцяти гривень десяти копійок за кілограм, що більш ніж на одну гривню менше, ніж у вересні. Така тенденція пояснюється активними поставками нового врожаю та високою конкуренцією між виробниками.

Виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко зауважує, що нинішнє зниження вартості є тимчасовим. Поки в Україні тримається відносно тепла погода, ціни залишатимуться стабільними. Однак із приходом холодів ситуація може змінитися.

За її словами, коли температура знизиться, дрібні фермери та власники присадибних господарств, які не мають спеціальних сховищ, будуть змушені скоротити обсяги продажу. Частину врожаю може бути втрачено через переохолодження або псування. Це, своєю чергою, призведе до скорочення пропозиції на ринку й може спричинити локальний дефіцит картоплі.

Джерело: ТСН.

