Незважаючи на незначне покращення ситуації після літа, дефіцит продуктів у Сумській області продовжує залишатися серйозною соціально-економічною проблемою.

У 2025 році дефіцит продуктів у Сумській області став однією з найпомітніших економічних проблем регіону, суттєво вплинувши на рівень життя місцевих мешканців, пише Politeka.net.

Багатьом жителям доводиться пристосовуватися до нових умов, адже доступ до основних харчових товарів став обмеженим, а ціни на продукти першої необхідності продовжують зростати.

Найбільше зміни у вартості торкнулися молочної продукції, яка традиційно займає важливе місце у споживчому кошику українців. На сьогодні літр молока у Сумській області коштує від 30 до 45 гривень, а невелика упаковка вершкового масла вагою 180 грамів навіть під час знижкових акцій продається за ціною від 73 гривень.

Як пояснив експерт із ринку харчової промисловості Максим Фастєєв, подібна ситуація є наслідком поєднання кількох чинників. Незважаючи на зростання обсягів виробництва сировини, високий попит на білкові та жирні продукти не дає можливості цінам знизитися.

За словами аналітика, попит залишається стабільно високим, адже молоко, сир, сметана та масло належать до базових продуктів харчування, від яких споживачі не можуть відмовитися навіть за умов подорожчання.

Своє бачення ситуації висловив і економіст Олег Пендзін, який наголосив, що високі тарифи на молочні продукти безпосередньо пов’язані зі скороченням кількості сільськогосподарських господарств, зменшенням поголів’я корів, а також із підвищенням витрат на корми, паливо та енергоресурси.

За його словами, зменшення кількості тварин означає менші обсяги виробництва, а це неминуче призводить до подорожчання продукції. Економіст прогнозує, що ціни залишатимуться високими щонайменше до кінця осені 2025 року, а без державної підтримки та доступних кредитних програм можливе подальше зростання вартості — ще на п’ять-сім відсотків.

Експерти вважають, що часткове пом’якшення дефіциту може забезпечити об’єднання фермерських господарств у кооперативи, які здатні ефективніше контролювати витрати й налагодити спільну логістику. Проте, як зазначають аналітики, це лише тимчасовий захід, який не вирішує проблему комплексно.

Жителям області фахівці радять планувати покупки заздалегідь, стежити за сезонними знижками та користуватися акційними пропозиціями торговельних мереж. Незважаючи на незначне покращення ситуації після літа, дефіцит продуктів у Сумській області продовжує залишатися серйозною соціально-економічною проблемою, яка змушує споживачів адаптуватися до нових ринкових умов і більш раціонально підходити до витрат на харчування.

