Оголошено про відкриття реєстрації на отримання безкоштовних продуктів у Сумській області для ВПО, які були змушені переїхати зі своїх осель.

Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області можна отримати завдяки роздачі наборів підтримки, про які оголосила Римо-Католицька Церква міста Конотоп, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні установи у Фейсбук.

Наразі Церква оголосила про відкриття реєстрації на отримання безкоштовних продуктів у Сумській області для ВПО, які були змушені переїхати та тимчасово проживають у Конотопській громаді. Важливо зазначити, що заповнювати реєстраційну форму варто лише тим, хто справді потребує допомоги та має додаткову категорію вразливості, наприклад:

матері-одиначки;

багатодітні родини;

особи з інвалідністю;

інші категорії людей, які потребують особливої підтримки.

Особлива увага приділяється графі "опис життєвої ситуації" у формі. Саме завдяки цій інформації фахівці Церкви визначатимуть, хто саме має отримати допомогу першочергово, та забезпечать ефективний розподіл ресурсів серед найбільш уразливих груп.

Увага: безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області надаються тільки тим, хто проживає на території Конотопської громади. Надсилання допомоги поштою не передбачене, тому особисте відвідування є обов’язковим для отримання продуктів.

Як зареєструватися

Для отримання продуктової допомоги переселенцям необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням: форма реєстрації.

Церква розташована за адресою: Клубна, 72 а.

Фахівці Римо-Католицької Церкви забезпечують організацію та видачу продуктової допомоги в рамках комплексного підходу до підтримки переселенців. Вони стежать за тим, щоб допомога доходила до тих, хто цього потребує найбільше, а також надають консультації та супровід у разі потреби.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.