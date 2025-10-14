Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области можно получить благодаря раздаче наборов поддержки, о которых объявила Римско-Католическая Церковь города Конотоп, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении учреждения в Фейсбуке.

Церковь объявила об открытии регистрации на получение бесплатных продуктов в Сумской области для ВПЛ, которые были вынуждены переехать и временно проживают в Общине Конотопа. Важно отметить, что заполнять регистрационную форму следует только тем, кто действительно нуждается в помощи и имеет дополнительную категорию уязвимости, например:

  • матери-одиночки;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью;
  • другие категории людей, нуждающихся в особой поддержке.

Особое внимание уделяется графе "описание жизненной ситуации" в форме. Именно благодаря этой информации специалисты Церкви будут определять, кто именно должен получить помощь в первую очередь, и обеспечат эффективное распределение ресурсов среди наиболее уязвимых групп.

Внимание: бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области предоставляются только проживающим на территории Конотопской общины. Посылка по почте не предусмотрена, поэтому личное посещение обязательно для получения продуктов.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Кировоградской области

Как зарегистрироваться

Для получения продуктовой помощи переселенцам необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке форма регистрации.

Церковь расположена по адресу: Клубная, 72 а.

Специалисты Римско-Католической Церкви обеспечивают организацию и выдачу продуктовой помощи в рамках комплексного подхода к поддержке переселенцев. Они следят за тем, чтобы помощь доходила до тех, кто в этом нуждается больше всего, а также предоставляют консультации и сопровождение в случае необходимости.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: куда подавать документы.