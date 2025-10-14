Объявлено об открытии регистрации на получение бесплатных продуктов в Сумской области для ВПЛ, которые были вынуждены переехать из своих домов.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области можно получить благодаря раздаче наборов поддержки, о которых объявила Римско-Католическая Церковь города Конотоп, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении учреждения в Фейсбуке.

Церковь объявила об открытии регистрации на получение бесплатных продуктов в Сумской области для ВПЛ, которые были вынуждены переехать и временно проживают в Общине Конотопа. Важно отметить, что заполнять регистрационную форму следует только тем, кто действительно нуждается в помощи и имеет дополнительную категорию уязвимости, например:

матери-одиночки;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью;

другие категории людей, нуждающихся в особой поддержке.

Особое внимание уделяется графе "описание жизненной ситуации" в форме. Именно благодаря этой информации специалисты Церкви будут определять, кто именно должен получить помощь в первую очередь, и обеспечат эффективное распределение ресурсов среди наиболее уязвимых групп.

Внимание: бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области предоставляются только проживающим на территории Конотопской общины. Посылка по почте не предусмотрена, поэтому личное посещение обязательно для получения продуктов.

Как зарегистрироваться

Для получения продуктовой помощи переселенцам необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке форма регистрации.

Церковь расположена по адресу: Клубная, 72 а.

Специалисты Римско-Католической Церкви обеспечивают организацию и выдачу продуктовой помощи в рамках комплексного подхода к поддержке переселенцев. Они следят за тем, чтобы помощь доходила до тех, кто в этом нуждается больше всего, а также предоставляют консультации и сопровождение в случае необходимости.

