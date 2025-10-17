Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області спрямована на адресну підтримку переселенців і забезпечує ефективний розподіл ресурсів серед найбільш уразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області реалізується через роздачу продуктових наборів, яку організовує Римо-Католицька Церква міста Конотоп, повідомляє Politeka.

Інформацію про ініціативу оприлюднено на офіційній сторінці релігійної громади у Facebook.

Наразі триває прийом заявок від переселенців, що тимчасово мешкають у межах Конотопської громади та потребують підтримки. Програма спрямована на допомогу людям із соціально вразливих категорій — матерям-одиначкам, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та громадянам, які опинилися в складних життєвих умовах.

Особливе значення під час реєстрації має розділ «опис життєвої ситуації». Вказані дані дозволяють визначити пріоритет отримання допомоги та забезпечити справедливий розподіл ресурсів між тими, хто найбільше цього потребує.

Слід зазначити, що гуманітарна підтримка надається виключно жителям Конотопської громади. Безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області не надсилаються поштою, тому особисте відвідування пункту видачі є обов’язковою умовою.

Щоб приєднатися до програми, переселенцям потрібно заповнити електронну форму за вказаним посиланням. Отримання наборів здійснюється за адресою: вулиця Клубна, 72а.

Організацію процесу забезпечують фахівці Римо-Католицької Церкви. Вони контролюють реєстрацію, формування списків і сам розподіл, аби допомога дісталася тим, хто справді її потребує. Також спеціалісти надають консультації, супроводжують під час оформлення документів і сприяють отриманню додаткової підтримки.

Отже, гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області спрямована на адресну підтримку переселенців і забезпечує ефективний розподіл ресурсів серед найбільш уразливих категорій населення.

