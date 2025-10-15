Подорожчання проїзду в Сумській області стало наслідком поєднання економічних викликів і місцевих факторів, що вплинули на транспортну сферу.

Подорожчання проїзду в Сумській області першими відчули жителі Глухова, інформує Politeka.

Після звернень місцевих перевізників влада розглянула подані аргументи щодо зміни тарифів і затвердила оновлені розцінки. Основними причинами перегляду стали підвищення цін на пальне, подорожчання комплектуючих для транспорту та збільшення мінімальної оплати праці. Виконавчий комітет міської ради офіційно схвалив коригування та поширив його на частину міських маршрутів.

З травня 2025 року мешканці Глухова сплачують за проїзд у громадському транспорті за новими ставками. Для дорослих встановлено тариф 15 гривень, для школярів — 10. Найбільші зміни торкнулися напрямків, які обслуговують перевізники Олександр Дмитренко й Наталія Буйда. Таким чином, подорожчання проїзду в Сумській області стало наслідком поєднання економічних викликів і місцевих факторів, що вплинули на транспортну сферу.

Представники перевізників наголошують, що без коригування тарифів підтримувати технічний стан автобусів і дотримуватися графіків практично неможливо. Вартість палива постійно зростає, витрати на ремонт теж, а для збереження кваліфікованих водіїв необхідно забезпечити конкурентну оплату праці.

У міській раді визнають, що нові розцінки можуть ускладнити фінансове становище окремих мешканців, однак іншого виходу не було. Загальне підвищення витрат по країні зробило оновлення тарифної політики невідворотним. Перевізники запевняють, що попри зміни, графік курсування транспорту залишиться стабільним, а якість перевезень відповідатиме стандартам.

Жителям доведеться пристосуватися до нових умов, які вже офіційно діють у Глухові. Для одних це означає додаткові витрати, для інших — гарантію безперебійного сполучення та надійності місцевого транспорту.

