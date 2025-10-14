Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало відчутним навантаженням для багатьох родин, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося одразу кількох населених пунктів, тож розповідаємо, де саме доводиться платити більше.

Перш за все, стрибок розцінок на ЖКП відчули жителі Вознесенська, де з початку 2025 року почали діяти нові ціни на централізоване водопостачання. Тепер за кубічний метр з урахуванням ПДВ містяни платять 34 гривні 89 копійок.

На водовідведення встановлено вартість 11 гривень 06 копійок. Комунальники пояснюють, що зміни зумовлені зростанням собівартості ЖКП і потребою покрити витрати на ремонт зношених мереж. Для міського бюджету це теж додаткове навантаження, однак без перегляду розцінок підприємство не змогло б працювати стабільно.

Окрім цього, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області спостерігається в Очакові. Тут подорожчання пояснили кількома факторами. Насамперед ідеться про подорожчання електроенергії, скорочення обсягів водопостачання і численні пориви на каналізаційних мережах.

За новими розрахунками, вартість водопостачання тепер складає 90.40, а водовідведення коштує 101.30. Місцеве КП «Очаків-сервіс» повідомляє, що стан мереж у місті критичний. За останні три роки їх зношеність зросла на 80 відсотків.

Пошкоджено три основні колектори, загальна довжина аварійних ділянок становить близько півтора кілометра. Через це підприємство змушене нести додаткові витрати на перекачування стічних вод. Без підвищення розцінок покрити ці витрати було б неможливо.

