Кияни закликають заздалегідь планувати свої маршрути з огляду на ремонтні роботи та обмеження руху транспорту у Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться з понеділка через роботи, які триватимуть на столичних дорогах, тому варто знати, де будуть незручності, пише Politeka.net.

Про це попередили в КМДА, з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

У столиці тимчасово зміниться організація дорожнього руху. У період з 13 по 31 жовтня в Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького, що розташована в Шевченківському районі міста.

Як уточнили у відомстві, дорожні служби розпочнуть ремонт тротуару на відрізку від будинку 52 до перехрестя з вулицею Михайла Коцюбинського. Роботи проводитимуться в межах поточного благоустрою та спрямовані на поліпшення стану пішохідної інфраструктури в центральній частині столиці. Представники корпорації запевняють, що після завершення ремонту тротуар стане зручнішим і безпечнішим для мешканців та гостей Києва.

Крім того, у період з понеділка, 13 жовтня, по четвер, 16 жовтня, з 8 години ранку до 18 години вечора, часткові обмеження руху будуть запроваджені й у Голосіївському районі столиці — на вулиці Юлії Здановської. Через несприятливі погодні умови проведення робіт, запланованих раніше, довелося перенести, тому дорожники вийдуть на об’єкт із затримкою у кілька днів.

У зазначений період працівники комунального підприємства ШЕУ Голосіївського району виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці між будинками 41 та 47. Роботи включатимуть оновлення асфальтного покриття, вирівнювання поверхні дороги та усунення дефектів, які могли утворитися після літнього сезону.

Представники комунальної корпорації наголошують, що подібні ремонти є плановими та необхідними для підтримання належного технічного стану дорожньої мережі Києва. Вони дозволяють зменшити кількість аварійно небезпечних ділянок, покращити рух транспорту та створити комфортніші умови для всіх учасників дорожнього руху.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням робіт, і просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень. Також киян закликають заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи ремонтні роботи, аби уникнути заторів у центральних районах міста.

