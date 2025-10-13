Подорожчання проїзду на Закарпатті першими відчули мешканці Мукачева, повідомляє Politeka.

Після розгляду питання на засіданні виконавчого комітету міська адміністрація ухвалила рішення про оновлення вартості проїзду на маршруті №32, який поєднує центр із населеним пунктом Нове Давидково. Від 28 травня 2025 року ціна квитка становить 23 гривні замість попередніх 18. У міському управлінні господарства зазначили, що такий крок став вимушеним через необхідність зберегти стабільність перевезень і забезпечити перевізникам можливість покривати поточні витрати.

Ініціатором зміни виступило товариство ТДВ «Мукачівське АТП 12106». Підприємство надало розрахунки, які підтвердили економічне обґрунтування нової ставки. Після вивчення матеріалів профільна комісія погодила оновлений тариф, а виконком офіційно його затвердив. Таким чином, подорожчання проїзду на Закарпатті стало наслідком спільної роботи підприємства й місцевої влади, спрямованої на підтримку транспортної галузі.

Паралельно в регіоні триває впровадження цифрових інструментів у сфері перевезень. В Ужгороді з 1 липня 2025 року запрацювала система CIVIL, що дозволяє оплачувати поїздки через мобільний застосунок, використовувати QR-коди, відстежувати рух автобусів і переглядати історію користування.

Користувачам пропонують неперсоніфіковані картки за ціною 200 гривень, із яких 82,54 гривні доступні для оплати поїздок. Їхній термін дії не обмежений, тож ними може скористатися будь-який пасажир.

Такі зміни демонструють поступову модернізацію транспортної системи області. Попри відчутне збільшення витрат для населення, місцева влада наголошує, що рішення спрямоване на збереження стабільного функціонування перевезень, підвищення надійності та покращення зручності користування громадським транспортом у регіоні.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни