Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області передбачена не для всіх категорій населення.

Українці зможуть отримати грошову допомогу для ВПО в Запорізькій області на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) у зимовий період, пише Politeka.net.

Про реалізацію програми повідомляє БФ "Карітас Україна".

За наявною інформацією, у межах проєкту під назвою Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026 років планується надання фінансової та матеріальної підтримки громадянам, які опинилися у складних умовах. Цей проєкт спрямований на забезпечення людей коштами для оплати комунальних послуг у зимовий період, а також на закупівлю твердого палива для обігріву домогосподарств.

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області передбачена не для всіх категорій населення, а лише для тих груп, які найбільше постраждали або перебувають у ситуації підвищеної вразливості.

Підтримку зможуть отримати такі категорії:

Вразливі групи місцевого населення, що постраждало внаслідок агресії рф.

Внутрішньо переміщені особи.

Громадяни, які тимчасово проживають у невласному помешканні та потребують додаткових ресурсів для підготовки до холодної пори року.

Розмір фінансової підтримки не перевищуватиме 19,4 тисячі гривень на одне домогосподарство. Отримані кошти можна буде використати виключно на оплату комунальних послуг, пов’язаних з опаленням, таких як електропостачання, газопостачання та централізоване опалення, а також на придбання твердого палива для індивідуального обігріву.

Крім фінансової допомоги, проєкт передбачає можливість надання громадянам твердого палива у визначених обсягах. Йдеться про такі норми забезпечення:

7,51 складометрів кубічних дров, що в перерахунку становить приблизно 5,26 кубічних метрів.

3,44 тонни паливних брикетів.

Ці обсяги розраховані таким чином, щоб покрити потребу одного домогосподарства в тепловій енергії на рівні 14,37 гігакалорій протягом усього зимового періоду.

