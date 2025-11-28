Експерти прогнозують, що подорожчання проїзду в Чернігові може впливати на сімейні бюджети тривалий час.

Подорожчання проїзду в Чернігові може скласти 2-3 гривні, повідомляє Politeka

Таку інформацію надає міська рада.

20 листопада робоча група переглянула тарифи на перевезення пасажирів. Чітких економічних обґрунтувань нових ставок членам комісії не надали, зазначила депутатка Марина Семененко. Вона підкреслила, що закон передбачає прогнозоване та аргументоване підвищення, проте представлені документи її не задовольнили.

В управлінні транспорту пояснюють: перевізники подали запити на зміни тарифу, їх перевірила економічна служба. Остаточно група зупинилася на підвищенні на 2-3 гривні, хоча спершу компанії пропонували більше. За словами начальника управління Олександра Рижого, перевізники скористалися правом на зміну тарифу у разі зміни витрат на паливо, зарплати та запчастини.

Містяни відреагували стримано. Одні вважають, що підвищення має бути обґрунтованим, інші визнають його болісним, але готові сплачувати заради стабільності перевезень. Пенсіонери наголошують, що для них навіть кілька гривень суттєві, хоча готові поступитися заради кінця війни.

Маршрути Чернігова обслуговують переважно приватні компанії, яким щомісяця виплачують багатомільйонні компенсації з бюджету. У 2025 році ці виплати сягнули 100 мільйонів гривень.

Експерти прогнозують, що подорожчання проїзду в Чернігові може впливати на сімейні бюджети тривалий час, адже тариф формується під впливом постійних витрат перевізників та економічної ситуації в місті.

Крім того, в Чернігівській області попередили про новий графік для поїздів.

