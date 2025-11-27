Подорожчання продуктів у Полтавській області спричинене сезонним зниженням врожаю, зростанням логістичних витрат і підвищенням закупівельної ціни.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у листопаді 2025 року вже відчутно позначилося на витратах місцевих домогосподарств, повідомляє Politeka.

За даними платформи Мінфін, ціни на основні товари продовжують зростати, зокрема на овочі, крупи та молочні вироби. Жителям області доводиться уважніше планувати покупки та порівнювати вартість у різних супермаркетах.

Найбільше здорожчали овочі. Кілограм помідорів у середньому коштує 128 гривень, що на 50 грн більше, ніж у жовтні. У мережах супермаркетів показники різняться: Auchan — 119,90, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, Novus — 139.

Крупи демонструють помірне зростання. Довгий пропарений рис зараз продають по 53,43 грн за кілограм, що на 1,8 дорожче за минулий місяць. У магазинах Auchan ціна — 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочні продукти також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл коштують близько 38,13 грн, а масло «Яготинське» 73% вагою 200 г — 115 у середньому. У різних торговельних мережах ціни коливаються: Metro — 116,48, Auchan — 114,60, Novus — 114.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області спричинене сезонним зниженням врожаю, зростанням логістичних витрат і підвищенням закупівельної ціни. Найбільший ефект відчувається на овочевих культурах, тоді як крупи та молочні товари дорожчають поступово.

Місцеві жителі зазначають, що продуктовий кошик став важчим для бюджету. Фахівці радять планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни у різних магазинах і користуватися акціями, щоб зменшити вплив підвищення цін на сімейні витрати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.