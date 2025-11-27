Виплати для ВПО з 1 грудня в Одеській області продовжать надаватись у кілька способів.

Виплати для ВПО з 1 грудня в Одеській області залишаються доступними для тих переселенців, які відповідають встановленим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі «Дія».

Виплати для ВПО з 1 грудня в Одеській області продовжать надаватись у звичних обсягах. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, ухваленому у вересні, яким дію програми підтримки продовжено ще на шість місяців. Таким чином, автоматичні нарахування на банківські рахунки одержувачів гарантовано зберігатимуться щонайменше до лютого 2025 року.

Щомісячний розмір державної допомоги не змінюється та становить:

3 000 грн — для дітей та людей з інвалідністю;

2 000 грн — для решти категорій переселенців.

Кошти надходять двома платежами — 15 та 28 числа кожного місяця.

Право на таку фінансову підтримку мають особи з інвалідністю I–III групи, родини з дітьми віком до 18 років (або до 23 років у разі навчання), домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, а також інші соціально вразливі групи.

Одноразова виплата для ВПО з 1 грудня в Одеській області 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка»

Окремо діє державна програма «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову грошову допомогу у сумі 6500 грн. Отримати її можуть не лише внутрішньо переміщені особи, але й інші громадяни, які потребують додаткового соціального захисту. До цього переліку входять:

діти під опікою або піклуванням;

діти з інвалідністю;

вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, у тому числі діти з інвалідністю;

ВПО з інвалідністю I групи;

діти-переселенці, які отримують щомісячну допомогу на проживання;

діти з малозабезпечених родин віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що лише за перші три дні після старту реєстрації — з 21 листопада 2025 року — українці подали понад 150 тисяч заявок.

Подати заяву на отримання допомоги можна:

онлайн — через портал або застосунок «Дія»;

офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України.

Прийом заяв триває до 17 грудня 2025 року. Отримані кошти можна витрачати протягом 180 днів на найважливіші потреби — теплий сезонний одяг, взуття, ліки, вітаміни та інші товари першої необхідності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям почали виплачувати "сьому" виплату, за яких умов доступна.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: українцям роздають виплати, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: кому з переселенців доступний прихисток.