Новий графік руху поїздів в Київській області пов’язаний з проведенням планових ремонтних робіт на окремих ділянках залізниці.

Новий графік руху поїздів в Київській області вводиться з початку грудня на кількох маршрутах приміських експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила "Укрзалізниця" в своєму Телеграм.

У грудні на Київщині буде запроваджено тимчасові зміни в русі приміських поїздів. Новий графік руху поїздів в Київській області пов’язаний з проведенням планових ремонтних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури. У зв’язку з цим частина маршрутів зазнає обмежень, а окремі поїзди курсуватимуть за оновленим графіком.

Зокрема, з 1 по 7 грудня деякі рейси прямуватимуть за зміненим розкладом. Експрес №6809 Яготин – Київ-Волинський вирушатиме з початкової станції о 11:25 замість 11:15. Час прибуття на кінцеву станцію при цьому залишається без змін.

Експрес №6811 Гребінка – Київ-Волинський також рухатиметься за оновленим графіком. Його розклад становитиме 11:34 – 14:56, тоді як раніше він курсував з 11:15 до 14:37.

Окрім коригування часу відправлення та прибуття, тимчасово буде призупинено курсування окремих рейсів. З 2 по 5 грудня включно не ходитимуть електричка №6704/6703 Київ-Волинський – Миронівка, а також експрес №6726/6725 Миронівка – Київ-Пасажирський.

Новий графік руху поїздів в Київській області та зміни необхідні для забезпечення безпеки руху під час виконання ремонтних робіт та будуть чинними лише в зазначені дати.

Залізничники просять пасажирів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням, адже виконання ремонтних робіт є необхідною умовою для подальшого безпечного та стабільного руху поїздів на регіональних напрямках.

