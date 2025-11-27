Новый график движения поездов в Киевской области связан с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках железной дороги.

Новый график движения поездов в Киевской области вводится с начала декабря по нескольким маршрутам пригородных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила "Укрзализныця" в своем телеграмме.

В декабре в Киевской области будут введены временные изменения в проезде пригородных поездов. Новый график движения поездов в Киевской области связан с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим часть маршрутов испытывает ограничения, а отдельные будут курсировать по обновленному графику.

В частности, с 1 по 7 декабря некоторые рейсы будут следовать по измененному расписанию. Экспресс №6809 Яготин – Киев-Волынский будет отправляться с начальной станции в 11:25 вместо 11:15. Время прибытия на конечную станцию ​​остается без изменений.

Экспресс №6811 Гребенка – Киев-Волынский также будет двигаться по обновленному графику. Его расписание будет составлять 11:34 - 14:56, тогда как раньше он курсировал с 11:15 до 14:37.

Кроме корректировки времени отправления и прибытия, временно будет приостановлено курсирование отдельных рейсов. Со 2 по 5 декабря включительно не будут ходить электричка №6704/6703 Киев-Волынский – Мироновка, а также экспресс №6726/6725 Мироновка – Киев-Пассажирский.

Новый график движения поездов в Киевской области и изменения необходимы для обеспечения безопасности движения во время выполнения ремонтных работ и будут действовать только в указанные даты.

Железнодорожники просят пассажиров отнестись к временным неудобствам с пониманием, ведь выполнение ремонтных работ является необходимым условием для дальнейшего безопасного и стабильного проезда электричек по региональным направлениям.

