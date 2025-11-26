Графік відключення світла у Одеській області на 27 листопада сформований відповідно до планових заявок.

Графік відключення світла у Одеській області на 27 листопада оприлюднили після повідомлення про масштабні роботи, які енергетики проведуть у межах Окнянської громади, передає Politeka.

Підприємство «ДТЕК Одеські електромережі» зазначає, що заходи спрямовані на підвищення стабільності живлення та запобігання можливим несправностям.

За інформацією операторів, профілактику запланували на 08:00–19:00. Улянівка залишиться без електрики на Молодіжній, де технічні групи модернізують окремі ділянки. У Будаївцях роботи охоплять Довженка, а окремі сегменти обладнання перевірятимуть протягом усього відрізку часу.

Найбільший перелік адрес сформований у Гулянці. Тут оновлення торкнеться Джерельної, Дружби, Лелечої, Новоселівської, Прикордонної, Шевченка, Лесі Українки, Богдана Хмельницького та Шкільної. У Федорівці ремонтні бригади працюватимуть на Дачній та Мисливській. Платонове потрапило у план через Степову, а Розівка — Івана Франка.

Представники компанії підкреслюють, що графік відключення світла у Одеській області на 27 листопада сформований відповідно до планових заявок, тому мешканцям радять заздалегідь зарядити необхідні прилади й передбачити тимчасові побутові незручності.

Мешканцям також радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Варто мати запас світла у вигляді ліхтариків чи свічок, а також підготувати воду та продукти, які не потребують нагрівання. Фахівці рекомендують вимкнути прилади з мережі, щоб уникнути стрибків напруги після відновлення подачі.

