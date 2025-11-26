Робота для пенсіонерів у Полтавській області пропонує різні напрямки, дозволяючи обрати посаду відповідно до власних можливостей.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області зараз охоплює кілька напрямків і стає все більш доступною для людей старшого віку, повідомляють місцеві ресурси, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua опубліковані актуальні вакансії для кандидатів із різним досвідом. Так, готельно-ресторанна мережа Everest шукає охоронців з вахтовим графіком. Заробітна плата варіюється від 12 000 до 15 000 гривень залежно від кількості змін. Основні вимоги до кандидатів — відсутність шкідливих звичок та охайний зовнішній вигляд.

Ще одна можливість для старших працівників доступна у торговельній мережі на посаді касира. Оплата становить 18 200 гривень. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, стабільні виплати двічі на місяць, а також знижки на обіди власного виробництва. Працівники можуть купувати товари за гуртовими цінами зі знижками. Досвід не обов’язковий, компанія готова навчати новачків, а головне — уважність, працьовитість та відповідальність.

Також у регіоні можна знайти вакансії у сфері продажів. Компанія Vodafone Retail Україна запрошує продавців-консультантів. Заробіток становить від 22 000 до 30 000 гривень і залежить від особистої активності співробітника. Під час працевлаштування гарантують офіційний статус з першого дня, оплачувану відпустку, лікарняні, медичне страхування і гнучкий графік. Додатково працівникам надають пільговий мобільний зв’язок для родини та друзів.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтавській області пропонує різні напрямки, дозволяючи обрати посаду відповідно до власних можливостей та бажаного рівня активності, забезпечуючи стабільний дохід і соціальні гарантії.

