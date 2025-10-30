Початок опалювального сезону 2025 в Полтавській області офіційно підтвердила влада регіону, повідомляє Politeka.

Подачу тепла розпочали майже у всіх територіальних громадах області, повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут під час брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини.

Голова ОВА додає що виняток становлять кілька ТГ, зокрема Кременчук і Горішні Плавні, де через більш теплий клімат час подачі тепла визначатимуть самостійно, враховуючи температурний режим.

В Україні загалом понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, школи та лікарні — вже підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково надходить і до житлових будинків. Решта областей планують поступове підключення з урахуванням погодних умов та рішень місцевих органів влади відповідно до температурного режиму.

Для початку сезону готові понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж. Проведено ремонти та заміни понад 340 км труб, сформовано необхідні запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров. Технічна готовність комунальних підприємств дозволяє забезпечити стабільну подачу тепла до закладів соціальної сфери та житлових будинків.

Попри системні атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру, мережі працюють у штатному режимі, а наявні ресурси дають змогу підтримувати температуру у приміщеннях на комфортному рівні. Налагоджено контроль подачі тепла, щоб уникнути перебоїв і забезпечити рівномірне опалення у всіх громадах області.

Початок опалювального сезону 2025 в Полтавській області демонструє готовність теплових мереж до роботи, а наявність резервів дозволяє підтримувати нормальний температурний режим у будинках і закладах соціальної сфери. Стабільна робота котелень та контроль над подачею тепла забезпечують безперервне функціонування системи опалення у всіх громадах регіону.

