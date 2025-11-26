Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через завершення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

На Дніпропетровщині частково відновили рух приміських поїздів, які прямують у напрямку станції Чаплине. З 24 листопада низка маршрутів знову розпочала роботу за повним графіком, оскільки на проблемній ділянці завершили необхідні ремонтні роботи, що раніше вимагали обмеження руху.

Після відновлення інфраструктури на колії повернулися такі приміські поїзди: маршрути під номерами 6122 та 6130, що сполучають Дніпро зі станцією Чаплине, а також поїзд №6135, який курсує у зворотному напрямку Чаплине – Дніпро.

Крім того, новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області почав діяти з 25 листопада. Так, знову розпочинає курсування ще один важливий рейс, а саме поїзд №6109 за маршрутом Чаплине – Дніпро.

Відновлення повноцінного руху цих електричок має важливе значення для мешканців області. Воно дозволить людям швидше та зручніше добиратися до обласного центру, а також забезпечить стабільне щоденне транспортне повідомлення для пасажирів, які користуються приміськими поїздами для поїздок на роботу, навчання або для здійснення пересадок на далекі напрямки.

"Укрзалізниця" підкреслює, що графік торкнувся лише цих експресів. Пасажирам радять регулярно стежити за актуальними оголошеннями та оновленнями в офіційних комунікаційних каналах, щоб своєчасно отримувати інформацію про роботу приміських маршрутів та можливі коригування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців і як може оформити "сьому" виплату.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області: кому в першу чергу нададуть будинок.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з літніх українців може отримати виплати на зиму.