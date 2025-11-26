"Укрзализныця" подчеркивает, что новый график движения поездов в Днепропетровской области затронул только отдельные экспрессы.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за завершения ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

На Днепропетровщине частично возобновили движение пригородных поездов, следующих в направлении станции Чаплино. С 24 ноября ряд маршрутов снова начал работу по полному графику, поскольку на проблемном участке завершили необходимые ремонтные работы, которые ранее требовали ограничения движения.

После восстановления инфраструктуры на пути вернулись следующие пригородные поезда: маршруты под номерами 6122 и 6130, соединяющие Днепр со станцией Чаплино, а также экспресс №6135, курсирующий в обратном направлении Чаплино – Днепр.

Кроме того, новый график движения поездов в Днепропетровской области начал действовать с 25 ноября. Так, снова начинает курсирование еще один важный рейс, а именно электричка №6109 по маршруту Чаплино – Днепр.

Восстановление полноценного движения этих электричек имеет немаловажное значение для жителей области. Оно позволит людям быстрее и удобнее добираться в областной центр, а также обеспечит стабильное ежедневное транспортное сообщение для пассажиров, пользующихся пригородными поездами для поездок на работу, учебу или для осуществления пересадок на дальние направления.

"Укрзализныця" подчеркивает, что график затронул только эти экспрессы. Пассажирам советуют регулярно следить за актуальными объявлениями и обновлениями в официальных коммуникационных каналах, чтобы своевременно получать информацию о работе пригородных маршрутов и возможных корректировках.

