Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется на время.

ВПЛ, потерявшие дом, могут стать на квартирный учет. Это первый шаг к получению бесплатного жилья для переселенцев в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что нужно знать.

Заявление на постановку на учет подают в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания или в исполнительный орган местного совета, районной или областной военной администрации. Представить документы можно лично или через уполномоченного представителя. Решение о взятии на учет или отказе принимается в течение одного рабочего дня после подачи документов.

Какие документы нужны

Для постановки на квартирный учет необходимо предоставить:

заявление на учет;

паспорт или другой, подтверждающий личность и гражданство Украины;

справку ВПЛ;

подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке);

подтверждающие первоочередное право на жилье, в частности справки об инвалидности, многодетности или акте обследования жилья, если оно разрушено или непригодно для проживания.

Причины отказа

Взять на учет могут только те, чьи жилищные условия не соответствуют нормам или дом разрушено, в том числе на временно оккупированных территориях. Отказать могут, если документы поданы не полностью или неправильно.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется временно, обычно на один год, с возможностью продления срока при сохранении статуса ВПЛ.

Кто может получить убежище

В 2025 году безвозмездное убежище могут получить:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

многодетные семьи;

другие категории граждан, не имеющих собственного жилья или находящихся в сложных жизненных условиях.

Источник: 24 Канал.

