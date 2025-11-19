Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна благодаря программе «Тепла зима», которая существует уже не первый год, сообщает Politeka.net.
Кабмин уже утвердил программу выплат для самых уязвимых категорий.
В прошлом году эти средства предоставлялись на приобретение зимней одежды, обуви и других необходимых товаров и услуг, на этот раз выплата остается исключительно целевой.
Первой и наиболее многочисленной группой получателей являются дети:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- дети, над которыми установлена опека или забота;
- дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.
Вторая важная группа – это социально уязвимые взрослые граждане:
- внутренне перемещенные лица, обладающие инвалидностью первой группы;
- одинокие пенсионеры, получающие государственную надбавку по уходу.
Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области будет осуществляться автоматически, без необходимости личного обращения. Если человек уже получает социальную помощь и принадлежит к одной из определенных категорий, то средства будут засчитаны без представления дополнительных документов.
Размер его составляет 6 тысяч 500 гривен на одного получателя. Деньги будут поступать на социальный счет, а для тех, кто пользуется смартфоном и имеет доступ в интернет, возможна выплата на виртуальную «Дия.Карту».
Следует отметить, что эта выплата разовая и имеет ограниченный срок использования. Потратить денежные средства необходимо в течение 180 дней с момента их поступления. В случае неиспользования денег в течение этого периода неизрасходованная сумма возвращается в государственный бюджет.
Получившуюся денежную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области можно направить на удовлетворение базовых зимних нужд, в частности:
- приобретение теплой одежды и обуви;
- оплату счетов за тепло, электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги;
- покупку пищевых продуктов;
- приобретение лекарств и медицинских средств;
- оплату проезда в общественном транспорте.
В то же время правительство отмечает, что снять наличными или перевести эти средства другим лицам нельзя. Выплаты производятся исключительно в безналичной форме.
