Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна благодаря программе «Тепла зима», которая существует уже не первый год, сообщает Politeka.net.

Кабмин уже утвердил программу выплат для самых уязвимых категорий.

В прошлом году эти средства предоставлялись на приобретение зимней одежды, обуви и других необходимых товаров и услуг, на этот раз выплата остается исключительно целевой.

Первой и наиболее многочисленной группой получателей являются дети:

дети из малообеспеченных семей;

дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

дети, над которыми установлена ​​опека или забота;

дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.

Вторая важная группа – это социально уязвимые взрослые граждане:

внутренне перемещенные лица, обладающие инвалидностью первой группы;

одинокие пенсионеры, получающие государственную надбавку по уходу.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области будет осуществляться автоматически, без необходимости личного обращения. Если человек уже получает социальную помощь и принадлежит к одной из определенных категорий, то средства будут засчитаны без представления дополнительных документов.

Размер его составляет 6 тысяч 500 гривен на одного получателя. Деньги будут поступать на социальный счет, а для тех, кто пользуется смартфоном и имеет доступ в интернет, возможна выплата на виртуальную «Дия.Карту».

Следует отметить, что эта выплата разовая и имеет ограниченный срок использования. Потратить денежные средства необходимо в течение 180 дней с момента их поступления. В случае неиспользования денег в течение этого периода неизрасходованная сумма возвращается в государственный бюджет.

Получившуюся денежную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области можно направить на удовлетворение базовых зимних нужд, в частности:

приобретение теплой одежды и обуви;

оплату счетов за тепло, электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги;

покупку пищевых продуктов;

приобретение лекарств и медицинских средств;

оплату проезда в общественном транспорте.

В то же время правительство отмечает, что снять наличными или перевести эти средства другим лицам нельзя. Выплаты производятся исключительно в безналичной форме.

