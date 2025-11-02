Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається строком на шість місяців, що дозволяє родинам стабілізувати своє становище.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області діє лише в окремому регіоні, виплати надає благодійний фонд "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці в Фейсбук.

У місті Кривий Ріг та Криворізькому районі триває реалізація соціальної ініціативи, спрямованої на підтримку внутрішньо переміщених осіб до яких входять і пенсіонери, та інші вразливі категорії українців, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Грошова допомога у Дніпропетровській області надається для пенсіонерів та тим сім’ям, які проживають у Кривому Розі або Криворізькому районі та відповідають певним критеріям відбору. Зокрема, право на участь у програмі мають:

родини, що нещодавно прибули з тимчасово окупованих територій або з регіонів, де тривають бойові дії, тобто менше ніж 30 днів тому;

переселенці, що були змушені покинути школи або дитячі садки, де тимчасово мешкали, у зв’язку з підготовкою цих закладів до нового навчального року;

люди, які проживають у гуртожитках та підлягають виселенню через завершення терміну проживання або зміну умов користування приміщенням.

Вона надається строком на шість місяців, що дозволяє стабілізувати своє становище та знайти більш довгострокові варіанти проживання.

Особлива увага у межах цієї програми приділяється тим, хто має підвищену соціальну вразливість. Пріоритет при розгляді заяв отримують родини, члени яких належать до таких категорій:

вагітні жінки або матері, які годують немовлят, з дітьми віком до трьох років;

багатодітні сім’ї, у яких виховується троє і більше дітей;

самотні матері, батьки або опікуни, які самостійно піклуються про дітей;

люди з інвалідністю першої та другої групи;

громадяни, які мають важкі хронічні захворювання;

самотні люди похилого віку, вік яких перевищує шістдесят років.

Представники фонду наголошують, що програма покликана не лише забезпечити фінансову підтримку, а й створити умови для стабільності та відновлення почуття безпеки серед переселенців, які втратили власні домівки через війну.

Прийом звернень здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00.

