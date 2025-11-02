Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется сроком на шесть месяцев, что позволяет семьям стабилизировать свое положение.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области действует только в отдельном регионе, выплаты предоставляет благотворительный фонд "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда на странице в Фейсбуке.

В городе Кривой Рог и Криворожском районе продолжается реализация социальной инициативы, направленной на поддержку внутренне перемещенных лиц, в которые входят и пенсионеры, и другие уязвимые категории украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Денежная помощь в Днепропетровской области предоставляется пенсионерам и тем семьям, которые проживают в Кривом Роге или Криворожском районе и отвечают определенным критериям отбора. В частности, право на участие в программе имеют:

семьи, недавно прибывшие с временно оккупированных территорий или из регионов, где продолжаются боевые действия, то есть менее 30 дней назад;

переселенцы, вынужденные покинуть школы или детские сады, где временно проживали, в связи с подготовкой этих заведений к новому учебному году;

люди, которые проживают в общежитиях и подлежат выселению по истечении срока проживания или изменению условий пользования помещением.

Она предоставляется сроком на шесть месяцев, что позволяет стабилизировать свое положение и найти более долгосрочные варианты проживания.

Особое внимание в этой программе уделяется тем, кто имеет повышенную социальную уязвимость. Приоритет при рассмотрении заявлений получают семьи, члены которых относятся к следующим категориям:

беременные женщины или кормящие младенцы с детьми до трех лет;

многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей;

одинокие матери, родители или опекуны, самостоятельно заботящиеся о детях;

люди с инвалидностью первой и второй группы;

граждане, имеющие тяжелые хронические заболевания;

одинокие старики, возраст которых превышает шестьдесят лет.

Представители фонда отмечают, что программа призвана не только обеспечить финансовую поддержку, но и создать условия для стабильности и восстановления чувства безопасности среди переселенцев, потерявших свои дома из-за войны.

Прием обращений осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

