Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области действует только в отдельном регионе, выплаты предоставляет благотворительный фонд "Каритас", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении фонда на странице в Фейсбуке.
В городе Кривой Рог и Криворожском районе продолжается реализация социальной инициативы, направленной на поддержку внутренне перемещенных лиц, в которые входят и пенсионеры, и другие уязвимые категории украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.
Денежная помощь в Днепропетровской области предоставляется пенсионерам и тем семьям, которые проживают в Кривом Роге или Криворожском районе и отвечают определенным критериям отбора. В частности, право на участие в программе имеют:
- семьи, недавно прибывшие с временно оккупированных территорий или из регионов, где продолжаются боевые действия, то есть менее 30 дней назад;
- переселенцы, вынужденные покинуть школы или детские сады, где временно проживали, в связи с подготовкой этих заведений к новому учебному году;
- люди, которые проживают в общежитиях и подлежат выселению по истечении срока проживания или изменению условий пользования помещением.
Она предоставляется сроком на шесть месяцев, что позволяет стабилизировать свое положение и найти более долгосрочные варианты проживания.
Особое внимание в этой программе уделяется тем, кто имеет повышенную социальную уязвимость. Приоритет при рассмотрении заявлений получают семьи, члены которых относятся к следующим категориям:
- беременные женщины или кормящие младенцы с детьми до трех лет;
- многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей;
- одинокие матери, родители или опекуны, самостоятельно заботящиеся о детях;
- люди с инвалидностью первой и второй группы;
- граждане, имеющие тяжелые хронические заболевания;
- одинокие старики, возраст которых превышает шестьдесят лет.
Представители фонда отмечают, что программа призвана не только обеспечить финансовую поддержку, но и создать условия для стабильности и восстановления чувства безопасности среди переселенцев, потерявших свои дома из-за войны.
Прием обращений осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
