В ПФУ сообщили, что правительство приняло новые изменения в порядок предоставления государственной денежной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области.

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, поэтому они могут получить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали , кто может получить дополнительную выплату.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что правительство приняло новые изменения в порядок предоставления государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Согласно обновленным правилам, внутренне перемещенные лица, получающие денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области на проживание и в течение 6 месяцев официально работавших или занимавшихся предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью, смогут получить дополнительную единовременную выплату.

В Пенсионном фонде объяснили, что такая денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области будет начислена в следующем месяце после завершения шестимесячного периода получения пособия. В то же время обязательным условием ее назначения является подтверждение факта занятости или хозяйственной деятельности.

Это можно сделать одним из следующих способов:

с помощью информации, содержащейся в реестре застрахованных лиц;

путем предоставления справки с места работы, подтверждающей уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

через копию налоговой декларации плательщика единого налога, принятую Государственной налоговой службой.

Размер дополнительной помощи зависит от категории получателя. Так, лица с инвалидностью и дети получат выплату в размере 3000 гривен, тогда как для других категорий внутренне перемещенных предусмотрено 2000 гривен.

