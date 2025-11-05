Согласно правительственному сообщению, денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области в рамках программы можно будет использовать только на отдельные товары.

Над реализацией новой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области уже работает Правительство Украины совместно с Министерством социальной политики, пишет Politeka.net.

Как отмечается в Министерстве социальной политики, этот пакет станет частью государственной политики помощи украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны и экономических вызовов.

Одной из ключевых составляющих пакета станет программа Минсоцполитики под названием «Тепла зима». Ее главная цель — обеспечить украинцев, нуждающихся в особой поддержке, возможностью комфортно пережить холодный сезон. Власти стремятся, чтобы каждый человек, независимо от обстоятельств, имел доступ к базовым средствам для поддержания тепла, здоровья и достойного быта зимой.

Согласно правительственному сообщению, денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области в рамках программы можно будет использовать для приобретения теплой одежды, обуви, средств гигиены и необходимых лекарственных препаратов.

Финансирование будет поступать непосредственно на текущий счет гражданина со специальным режимом использования или на карту «Дия». Вырученные средства можно будет потратить в течение 180 дней с момента их зачисления, что дает людям достаточно времени для планирования необходимых покупок.

Право на получение помощи в рамках программы «Тепла зима» будет иметь несколько категорий населения. К ним относятся дети, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе дети с инвалидностью, а также воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа. Кроме того, программой предусмотрена поддержка для лиц с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, детей из малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров, получающих прибавку по уходу.

