Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах обеспечивает не только крышу над головой, но и безопасность.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется пожилым жителям, потерявшим жилье или оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka .

Программа предусматривает проживание в специально обустроенном модульном городке и социальное сопровождение для пожилых людей, а также поддержку внутренне перемещенных семей.

Координацию инициативы осуществляет Департамент социальной защиты населения. Специалисты принимают документы, проверяют данные и формируют списки участников. Подать заявку можно лично по адресу: Сумы, ул. Харьковская, 35, рабочее место №15, где посетителям помогают заполнить формы и консультируют о дальнейших шагах.

Для регистрации необходимы паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Если поддержка необходима семье, в заявлении указывают всех членов домохозяйства, что упрощает процесс расселения и создает комфортные условия для каждого.

Модульный городок оборудован всем необходимым для быта, включая социальное сопровождение и возможность восстановить привычную жизнь.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах обеспечивает не только крышу над головой, но и чувство безопасности, заботы и стабильности для самых уязвимых жителей.

Кроме того, в области украинцы также могут получить денежную поддержку.

По-прежнему получить финансовую поддержку могут ветераны, чьи дома были разрушены, повреждены во время боевых действий или находятся на временно оккупированных территориях. Эти граждане также могут получить компенсацию за аренду жилья в безопасных регионах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.