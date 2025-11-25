В Конотопе объявили о повышении тарифов на воду в Сумской области, сообщает местное коммунальное предприятие ВУВКХ, пишет Politeka.

Изменения касаются услуг централизованного водоснабжения и водоотвода и вступят в силу после завершения общественного обсуждения.

Причиной повышения названа дороговизна сырья, материалов и энергоресурсов. Дополнительно на формирование тарифов повлияли амортизационные расходы, услуги сторонних организаций, новые налоговые обязательства и инвестиционные программы.

Согласно проекту, кубометр воды обойдется в 43,18 грн вместо нынешних 36,12 грн. Стоимость водоотвода увеличится с 43,02 до 48,85 грн за кубометр.

КП ВУВКХ призывает жителей подавать замечания и предложения в течение 14 дней с даты обнародования, то есть до 27 ноября включительно. Обращение принимают по адресу проспект Степана Бандеры, 31, г. Конотоп, 41600 или по электронной почте konotop_voda@i.ua.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на воду в Сумской области является плановой мерой обеспечения стабильной поставки и финансовой устойчивости предприятия. Цель перемен – гарантировать надежность услуг для всех потребителей и поддержать развитие инфраструктуры.

Стоит отметить, что в Сумской области дорожают не только коммунальные услуги. В регионе также подняли цены на продукты. В частности, средние расценки на крупы, молочную продукцию и овощи продолжают расти, что заставляет жителей планировать покупки более тщательно. Наиболее повысилась стоимость гречки. Килограмм сейчас стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его продавали по 41 грн.

