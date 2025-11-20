Новая денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна гражданам, вынужденным переехать из опасных регионов.

В Днепропетровской области внутренним переселенцам, получающим пособие на проживание, ввели дополнительную выплату в размере 2 тысяч гривен, сообщает Politeka.

Об этом говорится в правительственном постановлении №1033 . Эта помощь, которую в медиа называют "седьмая" выплата, предоставляется при определенных условиях после шести месяцев получения основной поддержки.

Новая денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна гражданам, вынужденным переехать из опасных регионов, а также получают помощь на проживание. Воспользоваться ею могут как работники, так и физические лица-предприниматели, зарегистрированные и уплачивающие налоги в Украине.

Право на получение "седьмой" выплаты возникает только после подтверждения непрерывного официального трудоустроенности или профессиональной деятельности в течение шести месяцев. При этом дополнительные средства не влияют на право переселенцев продолжать получать базовую помощь на проживание на следующий шестимесячный период при соблюдении критериев уязвимости.

Целью новой поддержки является стимулирование переселенцев к трудоустройству и самозанятости, а также обеспечение стабильного дохода для семей.

Оформить "седьмую" выплату можно, если в последнем месяце получение пособия на жительство подтвердить факт трудовой деятельности, профессиональной занятости или предпринимательской деятельности. Для этого информация о трудоустройстве или уплате налогов должна быть зафиксирована в государственных реестрах.

Подтверждение можно осуществить одним из следующих способов:

через уплату взносов на обязательное государственное социальное страхование (данные содержатся в Реестре застрахованных лиц);

путем предоставления справки с места работы о перечислении единого социального взноса;

предоставление копии декларации плательщика единого налога, поданной в органы Налоговой службы.

Документы для проверки права на выплату подаются самими гражданами. После этого Пенсионный фонд автоматически начисляет средства из данных из государственных реестров.

