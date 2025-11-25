С началом полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, поэтому бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало очень актуальным.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется государством через несколько платформ и сервисов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре доступно через государственные, коммунальные и частные инициативы.

По данным ведомства, приют переселенцам могут предоставлять как обычные граждане, так и частные компании или коммунальные учреждения. Также есть государственные объекты, где организованы места компактного проживания.

Информацию об имеющихся вариантах можно найти на специальной платформе "Там, де вас чекають". Она содержит данные о количестве свободных мест, адресах приютов и контактах региональных центров расселения.

Для тех, кто ищет бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, действует отдельный государственный сервис «Прихисток». Надо просто зайти на сайт, выбрать Украину и свой регион, указать количество людей, а затем ознакомиться с доступными объявлениями и связаться с владельцем.

Кроме того, волонтеры создали альтернативную платформу «Допомагай». Она работает по схожему принципу и помогает внутренне перемещенным лицам найти временное жилище в безопасных областях.

Свою роль в обеспечении убежищем играют и местные власти. Областные военные администрации и органы местного самоуправления помогают новоприбывшим гражданам получить крышу над головой в местах компактного проживания.

Это специальные общежития, пансионаты или отремонтированные коммунальные помещения, приспособленные для проживания людей.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, люди должны сообщить о своем желании поселиться в таком месте либо во время эвакуации, либо сразу по прибытии в гуманитарный штаб.

