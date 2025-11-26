Новая система оплаты проезда в Запорожье изменила привычный порядок расчетов в общественном транспорте и сделала передвижение по городу более удобным для пассажиров, сообщает Politeka.

Она предполагает использование цифровой карты "Сечь Общая", которую можно оформить через приложение EasyPay и использовать во всех видах городского транспорта.

По информации Запорожского городского совета, носитель можно получить без посещения пунктов продаж. Она работает в автобусах, троллейбусах и трамваях, обеспечивая единственный инструмент оплаты для всех маршрутов. Стоимость карты составляет 60 гривен, а процесс оформления занимает всего несколько минут.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен открыть EasyPay, выбрать свой город и перейти в раздел "Транспорт". Там необходимо выбрать категорию "Общая" и подтвердить покупку. После этого носитель появляется в профиле, становясь готовым к использованию.

Для оплаты поездки достаточно отсканировать QR-код в салоне автобуса камерой смартфона или через сканер в приложении, выбрать карту для списания и подтвердить операцию. Электронный билет действует 75 минут, что позволяет производить пересадки без дополнительных затрат.

Новая система оплаты проезда в Запорожье также подразумевает возможность оцифровать физический транспортный носитель. После добавления в приложение пассажир может оплачивать поездки по телефону без необходимости носить пластиковый носитель.

Пополнение карты доступно без комиссии через приложение, на сайте EasyPay или более чем в 100 терминалах по городу. Городские власти отмечают, что такая система значительно повышает комфорт и безопасность передвижений, а также помогает оптимизировать работу общественного транспорта.

