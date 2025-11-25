Новая система оплаты за проезд во Львовской области позволяет значительно сократить использование наличных денег и уменьшить очереди при посадке.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области начала постепенно менять привычные подходы к расчету за поездки по Дрогобычу, сообщает Politeka.

Она предусматривает использование современных технологий, в частности QR-кодов, в салонах местных автобусов, что позволяет пассажирам оплачивать билеты через приложение EasyPay без необходимости пользоваться наличными.

Запуск этой опции прошел 10 октября 2025 года. Теперь для приобретения проездного достаточно отсканировать QR-код, расположенный на специальной наклейке внутри транспортного средства, выбрать необходимый билет в приложении и подтвердить оплату. Важно, что приобретенные билеты автоматически валидируются, что значительно ускоряет процесс посадки и делает его более удобным для пассажиров.

Кроме QR-расчета, новая система предусматривает возможность расчета банковской картой или списание поездки с "Карты Дрогобычанина". Эта опция оказалась особенно выгодной после обновления тарифов: владельцы банковского носителя платят за поездку 15 гривен, при оплате банковским носителем тариф составляет 18 гривен, а наличными – 20 гривен.

Приобрести "Карту Дрогобычанина" можно в сети маркетов "Семь 23". С момента запуска услуги, с начала октября ее оформили уже 427 жителей города, и эта цифра продолжает расти. Специалисты отмечают, что именно благодаря карте можно извлечь стабильную выгоду, избегать переплат и обеспечить комфорт во время ежедневных поездок.

Чтобы воспользоваться QR-кодом, пассажиру необходимо установить приложение EasyPay на свой смартфон, в настройках профиля выбрать город Дрогобыч, а затем открыть камеру или сканер в приложении для считывания QR-кода с наклейки в салоне автобуса. После этого достаточно выбрать нужное количество билетов и завершить покупку, после чего они автоматически становятся действительными для использования.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области позволяет значительно сократить использование наличных денег и уменьшить очереди при посадке. В то же время, она открывает новые возможности для цифрового контроля оплаты, повышает эффективность перевозок и делает транспорт более удобным для жителей и гостей города.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили