Старт денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других незащищенных категорий населения намечен на 1 декабря 2025 года.

В начале зимы 2025 года начнется реализация денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других незащищенных категорий населения под названием «Теплая зима», пишет Politeka.net.

Программа предусматривает единовременную выплату в размере 6500 гривен, которую граждане смогут использовать на приобретение зимней одежды, обуви и лекарств.

Согласно решению правительства, участие в программе будет иметь право несколько категорий граждан, в частности:

дети и лица с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, уже получающих пособие на жительство;

дети из малообеспеченных семей, пользующихся соответствующей государственной поддержкой;

дети, над которыми установлена ​​опека или забота;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

одинокие пенсионеры, которым предоставляется надбавка за уход.

Начисление и выплату средств будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Граждане смогут использовать денежные средства в течение 180 календарных дней с момента зачисления.

Чтобы получить помощь, гражданам необходимо заранее открыть универсальную банковскую карту «Дия.Карта». Это можно сделать через приложение «Приват24», следуя нескольким простым шагам:

Обновить или установить приложение «Приват24» на своем устройстве;

Открыть новую «Дия.Карту» или обновить существующую карту «єПідтримка»;

Подключить «Приват24» к «Дия.Карточка»;

Перейти в государственное приложение «Дия» и подать заявку на соответствующие выплаты;

Выбрать «Дия.Карту» от ПриватБанка как счет для зачисления средств.

