Работа для пенсионеров в Полтавской области сейчас охватывает несколько направлений и становится все более доступной для людей постарше, сообщают местные ресурсы, сообщает Politeka.

На платформе work.ua опубликованы актуальные вакансии для кандидатов с разным опытом работы. Так, гостинично-ресторанная сеть Everest ищет охранников с вахтенным графиком. Заработная плата варьируется от 12 000 до 15 000 гривен в зависимости от количества смен. Основные требования к кандидатам — отсутствие вредных привычек и аккуратный внешний вид.

Еще одна возможность для старших работников доступна в торговой сети в должности кассира. Оплата составляет 18200 гривен. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, стабильные выплаты дважды в месяц, а также скидки на обеды собственного производства. Работники могут покупать товары по оптовым ценам со скидками. Опыт не обязателен, компания готова обучать новичков, а главное – внимательность, трудолюбие и ответственность.

Также в регионе можно найти вакансии в сфере продаж. Компания Vodafone Retail Украина приглашает продавцов-консультантов. Заработок составляет от 22000 до 30000 гривен и зависит от личной активности сотрудника. Во время трудоустройства гарантируют официальный статус с первого дня, оплачиваемый отпуск, больничные, медицинское страхование и гибкий график. Дополнительно работникам предоставляют льготную мобильную связь для семьи и друзей.

Итак, работа для пенсионеров в Полтавской области предлагает разные направления, позволяя избрать должность в соответствии с собственными возможностями и желаемым уровнем активности, обеспечивая стабильный доход и социальные гарантии.

