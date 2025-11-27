Може статися припинення грошової допомоги для ВПО у Харківській області або необхідності повторного проходження перевірки.

У листопаді 2025 року продовжить нараховуватись грошова допомога для ВПО у Харківській області на проживання, пише Politeka.net.

Розповідаємо, які суми передбачені, як оформити виплати та у яких випадках їх можуть припинити.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, розмір допомоги залишається незмінним:

2 тисячі гривень на місяць отримують дорослі громадяни;

3 тисячі гривень нараховуються дітям та особам з інвалідністю.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається на строк до 3 місяців, після чого держава оцінює поточні обставини кожного отримувача.

Для подальшого отримання виплат працездатні переселенці повинні підтвердити активні дії з працевлаштування — влаштуватися на роботу, зареєструватися як фізична особа-підприємець або стати на облік у центрі зайнятості. Якщо ці умови не виконуються, виплати можуть бути тимчасово припинені до моменту надання відповідного підтвердження.

Отримати допомогу можна двома способами. Найзручніший — онлайн через мобільний застосунок "Дія", який дозволяє подати заявку без необхідності відвідувати державні установи.

Інший варіант — офлайн, особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органів соціального захисту населення або місцевих органів самоврядування.

Для оформлення державної допомоги необхідно подати пакет документів, до якого входять:

паспорт громадянина України;

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи;

свідоцтво про народження дитини (якщо виплати оформлюються на дитину).

Пенсійний фонд України наголошує, що всі переселенці зобов’язані своєчасно повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на отримання державної допомоги. До таких змін належать:

зміна прізвища, імені або по батькові;

зміна місця проживання чи офіційної реєстрації;

отримання нового паспорта;

виїзд за межі України.

Фахівці закликають громадян уважно ставитися до оновлення своїх даних, адже несвоєчасне інформування може призвести до припинення грошової допомоги для ВПО у Харківській області або необхідності повторного проходження перевірки.

