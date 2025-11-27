У листопаді 2025 року продовжить нараховуватись грошова допомога для ВПО у Харківській області на проживання, пише Politeka.net.
Розповідаємо, які суми передбачені, як оформити виплати та у яких випадках їх можуть припинити.
Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, розмір допомоги залишається незмінним:
- 2 тисячі гривень на місяць отримують дорослі громадяни;
- 3 тисячі гривень нараховуються дітям та особам з інвалідністю.
Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається на строк до 3 місяців, після чого держава оцінює поточні обставини кожного отримувача.
Для подальшого отримання виплат працездатні переселенці повинні підтвердити активні дії з працевлаштування — влаштуватися на роботу, зареєструватися як фізична особа-підприємець або стати на облік у центрі зайнятості. Якщо ці умови не виконуються, виплати можуть бути тимчасово припинені до моменту надання відповідного підтвердження.
Отримати допомогу можна двома способами. Найзручніший — онлайн через мобільний застосунок "Дія", який дозволяє подати заявку без необхідності відвідувати державні установи.
Інший варіант — офлайн, особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органів соціального захисту населення або місцевих органів самоврядування.
Для оформлення державної допомоги необхідно подати пакет документів, до якого входять:
- паспорт громадянина України;
- довідка про статус внутрішньо переміщеної особи;
- свідоцтво про народження дитини (якщо виплати оформлюються на дитину).
Пенсійний фонд України наголошує, що всі переселенці зобов’язані своєчасно повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на отримання державної допомоги. До таких змін належать:
- зміна прізвища, імені або по батькові;
- зміна місця проживання чи офіційної реєстрації;
- отримання нового паспорта;
- виїзд за межі України.
Фахівці закликають громадян уважно ставитися до оновлення своїх даних, адже несвоєчасне інформування може призвести до припинення грошової допомоги для ВПО у Харківській області або необхідності повторного проходження перевірки.
