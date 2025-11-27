Енергетики рекомендують врахувати графік відключення світла в Харківській області на 28 листопада.

Графік відключення світла в Харківській області на 28 листопада оприлюднили, повідомивши про планові роботи, що триватимуть у Люботині протягом дня, передає Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному сайті Люботинської міської територіальної громади.

За інформацією енергетиків, графік відключення світла в Харківській області на 28 листопада охоплює частину житлових будинків, де з 09:00 до 16:10 фахівці проводитимуть технічні операції для стабілізації мережі.

Під знеструмлення потраплять кілька ділянок міста. Зокрема, відключення заплановане на

в-д Зв’язку: буд. 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10;

вул. Джерелянська: буд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/18, 16, 18, 20, 24, 24/1, 26;

вул. Зв’язку: буд. 11, 13, 14/1, 14/2, 14А, 15А, 16, 21/17;

пров. Джерелянський: буд. 2/22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.

Під час виконання робіт спеціалісти працюватимуть поетапно, аби відновлення тривало мінімально можливий час. Громаду завчасно попередили, щоб жителі могли спланувати день.

Енергетики рекомендують заздалегідь зарядити телефони, підготувати альтернативне джерело освітлення й уникати використання енергоємної техніки одразу після відновлення живлення.

Фахівці також радять мати під рукою ліхтар або свічки, поповнити запас води, заздалегідь вимкнути техніку з розеток, завантажити потрібні матеріали в офлайн-режим і подбати про теплий одяг чи термос із гарячою водою на випадок похолодання.

Крім того, корисно заздалегідь спланувати харчування, підготувати невеликі перекуси та перевірити роботу батарей у радіо або інших пристроях для екстреного зв’язку.

