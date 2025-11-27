Графік відключення світла в Харківській області на 28 листопада оприлюднили, повідомивши про планові роботи, що триватимуть у Люботині протягом дня, передає Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному сайті Люботинської міської територіальної громади.

За інформацією енергетиків, графік відключення світла в Харківській області на 28 листопада охоплює частину житлових будинків, де з 09:00 до 16:10 фахівці проводитимуть технічні операції для стабілізації мережі.

Під знеструмлення потраплять кілька ділянок міста. Зокрема, відключення заплановане на
в-д Зв’язку: буд. 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10;
вул. Джерелянська: буд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/18, 16, 18, 20, 24, 24/1, 26;
вул. Зв’язку: буд. 11, 13, 14/1, 14/2, 14А, 15А, 16, 21/17;
пров. Джерелянський: буд. 2/22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.

Під час виконання робіт спеціалісти працюватимуть поетапно, аби відновлення тривало мінімально можливий час. Громаду завчасно попередили, щоб жителі могли спланувати день.

лампи

Енергетики рекомендують заздалегідь зарядити телефони, підготувати альтернативне джерело освітлення й уникати використання енергоємної техніки одразу після відновлення живлення.

Фахівці також радять мати під рукою ліхтар або свічки, поповнити запас води, заздалегідь вимкнути техніку з розеток, завантажити потрібні матеріали в офлайн-режим і подбати про теплий одяг чи термос із гарячою водою на випадок похолодання.

Крім того, корисно заздалегідь спланувати харчування, підготувати невеликі перекуси та перевірити роботу батарей у радіо або інших пристроях для екстреного зв’язку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: що змінилося для містян.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу.