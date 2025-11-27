График отключения света в Харьковской области на 28 ноября был обнародован, сообщив о плановых работах, которые продлятся в Люботине в течение дня, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном сайте Люботинского городского территориального общества.

По информации энергетиков, график отключения света в Харьковской области на 28 ноября охватывает часть жилых домов, где с 09.00 до 16.10 специалисты будут проводить технические операции для стабилизации сети.

Под обесточение попадут несколько участков города. В частности, отключение запланировано на

в-д Связи: дом. 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10;

ул. Джерелянская: дом. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/18, 16, 18, 20, 24, 24/1, 26;

ул. Связи: дом. 11, 13, 14/1, 14/2, 14А, 15А, 16, 21/17;

пров. Джерелянский: дом. 2/22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.

При выполнении работ специалисты будут работать поэтапно, чтобы восстановление длилось минимально возможное время. Общество раньше времени предупредили, чтобы жители могли спланировать день.

Энергетики рекомендуют заранее зарядить телефоны, подготовить альтернативный источник освещения и избегать использования энергоемкой техники сразу после возобновления питания.

Специалисты также советуют иметь под рукой фонарь или свечи, пополнить запас воды, заранее выключить технику из розеток, загрузить нужные материалы в офлайн-режим и позаботиться о теплой одежде или термосе с горячей водой на случай похолодания.

Кроме того, полезно заранее спланировать питание, подготовить небольшие перекусы и проверить работу батарей в радио или других устройствах экстренной связи.

