Подорожчання продуктів у Харківській області у листопаді 2025 року вже змушує жителів ретельно планувати витрати, повідомляє Politeka.

Ціни підвищилися на крупи, овочі та молочні вироби, що робить щоденні покупки більш затратними.

Найбільше здорожчала гречка. Кілограм сьогодні коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали по 41. У супермаркетах Auchan розцінки стартують від 35, а в Megamarket доходять до 55 гривень.

Молочна продукція також додала у вартості. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продаються в середньому по 38 гривень, тоді як минулого місяця ціна складала 36. У Metro та Novus пакунки доступні за нижчими цінами, а у Megamarket — найдорожчі за 38,40.

Серед овочів найбільше подорожчали огірки. Кілограм нині коштує 121 гривню, що на 28 більше, ніж у попередньому місяці. У Novus огірки продають по 159 грн, у Metro — 83. Експерти пояснюють зростання вартості сезонними коливаннями та збільшенням логістичних витрат.

Особливо помітно піднялася ціна меду — майже на 50% порівняно з минулим роком. Нестача обумовлена скороченням врожаю та обмеженою пропозицією на ринку, що значно впливає на вартість цього продукту.

Фахівці радять мешканцям порівнювати розцінки у різних мережах, користуватися акціями та планувати закупівлі заздалегідь. Подорожчання продуктів у Харківській області залишається відчутним, тому стабілізації витрат найближчим часом очікувати не варто.

Крім того у Запорізькій області також виник дефіцит продукції. Врожай меду по всій країні у 2025 році склав лише 25-35% від середньоврожайного, тому склалася нестача.

