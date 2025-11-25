Подорожание продуктов в Харьковской области в ноябре 2025 уже заставляет жителей тщательно планировать расходы, сообщает Politeka.

Цены повысились на крупы, овощи и молочные изделия, что делает ежедневные покупки более затратными.

Больше всего подорожала гречка. Килограмм сегодня стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его продавали по 41. В супермаркетах Auchan расценки стартуют от 35, а в Megamarket доходят до 55 гривен.

Молочная продукция также прибавила в стоимости. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются в среднем по 38 гривен, тогда как в прошлом месяце цена составляла 36. В Metro и Novus пакеты доступны по более низким ценам, а в Megamarket — самые дорогие за 38,40.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 гривну, что на 28 больше, чем в прошлом месяце. В Novus огурцы продают по 159 грн., в Metro — 83. Эксперты объясняют рост стоимости сезонными колебаниями и увеличением логистических затрат.

Особенно заметно поднялась цена меда – почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Недостаток обусловлен сокращением урожая и ограниченным предложением на рынке, что значительно влияет на стоимость этого продукта.

Специалисты советуют жителям сравнивать расценки в разных сетях, пользоваться акциями и планировать закупки заранее. Подорожание продуктов в Харьковской области остается ощутимым, поэтому стабилизации расходов в ближайшее время ждать не стоит.

Кроме того, в Запорожской области также возник дефицит продукции. Урожай меда по всей стране в 2025 году составил всего 25-35% от среднеурожайного, поэтому сложилась нехватка

Последние новости Украины:

