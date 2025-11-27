Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою завдяки зростанню пропозицій, що дозволяють залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Згідно з даними платформи work.ua, серед актуальних вакансій виділяється позиція менеджера з продажу театральних квитків у концертно-театральній агенції Exclusive. Працівник відповідальний за спілкування з відвідувачами, допомогу у виборі подій та ведення обліку продажів. Зарплата становить від 25 000 до 30 000 гривень, із преміями. Графік — з 10:00 до 18:00, вихідні у суботу та неділю. Роботодавець обіцяє дружній колектив, професійний розвиток і можливість побачити закулісся вистав або поспілкуватися з артистами. Досвід у продажах вітається, проте новачка навчають.

Іншою цікавою пропозицією є вакансія медичної сестри або асистента стоматолога. Заробіток коливається від 7 000 до 21 000 гривень залежно від обсягу робіт і графіка. Вимоги — медична освіта, пунктуальність та акуратність. Формат зайнятості може бути повним або частковим. Основні обов’язки включають стерилізацію інструментів, асистування під час процедур і підтримання чистоти обладнання.

Ще одна актуальна можливість для літніх працівників — чоботар або складальник взуття. Зарплата від 28 000 до 35 000 гривень. Кандидат повинен мати досвід роботи щонайменше один рік, вміти працювати з різними матеріалами, проявляти увагу до деталей і відповідальність.

Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні сфери — від продажів і медицини до ремесел, забезпечуючи стабільний дохід і можливість залишатися активними та соціально залученими.

