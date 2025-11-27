Работа для пенсионеров в Одессе становится все более доступной благодаря росту предложений, позволяющих оставаться активными и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Согласно данным платформы work.ua, среди актуальных вакансий выделяется позиция менеджера по продажам театральных билетов в концертно-театральном агентстве Exclusive. Работник ответственен за общение с посетителями, помощь в выборе событий и ведение учета продаж. Зарплата составляет от 25 000 до 30 000 гривен с премиями. График - с 10:00 до 18:00, выходные в субботу и воскресенье. Работодатель обещает дружеский коллектив, профессиональное развитие и возможность увидеть закулисье представлений или пообщаться с артистами. Опыт в продажах приветствуется, но новичка учат.

Другим интересным предложением является вакансия медицинской сестры или помощника стоматолога. Заработок колеблется от 7000 до 21000 гривен в зависимости от объема работ и графика. Требования – медицинское образование, пунктуальность и аккуратность. Формат занятости может быть полным или частичным. Основные обязанности включают стерилизацию инструментов, ассистирование во время процедур и поддержание чистоты оборудования.

Еще одна актуальная возможность для пожилых работников – сапожник или сборщик обуви. Зарплата от 28000 до 35000 гривен. Кандидат должен иметь опыт работы не менее одного года, уметь работать с различными материалами, проявлять внимание к деталям и ответственности.

Работа для пенсионеров в Одессе включает различные сферы — от продаж и медицины до ремесел, обеспечивая стабильный доход и возможность оставаться активными и социально вовлеченными.

