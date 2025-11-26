Нижче наводимо детальний графік відключення газу з 27 по 28 листопада у Харкові.

Через планові роботи введено графіки відключення газу з 27 по 28 листопада у Харкові, проте вони стосуються лише окремих районів міста, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Харківська філія.

Харківська філія «Газмережі» повідомила про низку тимчасових відключень газопостачання на території кількох районів. Причиною є проведення газонебезпечних робіт.

Нижче наводимо детальний графік відключення газу з 27 по 28 листопада у Харкові.

27 листопада 2025 року фахівці проведуть планові роботи на системі у Холодногірському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання для споживачів за наступними адресами: провулок Григорія Сосідка — всі будинки, а також вул.Велика Панасівська, буд. 193, 195, 197, 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 корпус 1 та 232 корпус 2.

28 листопада 2025 року фахівці планують провести роботи на системі в Шевченківському та Новобаварському районах міста. У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання для споживачів за наступними адресами:

У Шевченківському районі: вул. Флоринка, будинки 26, 28-30 та 41/43; вул. Озерна, будинок 1А; в’їзд Мостовий, 3.

У мікрорайоні Чайківка: вул. Олександрівська, будинки 1А, 4 та 5; вулиця Антонівська, буд. 32, 33, 34 та 36, а також ділянки №1, 2, 3, 31, 35, 37 та 38.

У Новобаварському районі: вулиця Костянтина Калініна, будинки 3 та 3-А; вулиця Китаєнка, 8; проспект Ново-Баварський, 77-Ж.

Мешканців просять бути уважними та перекрити крани перед газовими приладами для забезпечення безпеки. Після завершення робіт підключення житлових будинків до системи газопостачання буде здійснено лише після обстеження внутрішньобудинкових газових систем та надання доступу до всіх помешкань відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Харкові: українцям розкрили, чи буде нестача овочів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: виплати можна витратити лише на певні товари, що відомо.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись по допомогу тим, хто її потребує.