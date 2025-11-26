Ниже приводим подробный график отключения газа с 27 по 28 ноября в Харькове.

Из-за плановых работ введены графики отключения газа с 27 по 28 ноября в Харькове, однако они касаются только отдельных районов города, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газсети» Харьковский филиал.

Харьковский филиал «Газсети» сообщил о ряде временных отключений газоснабжения на территории нескольких районов. Причиной является проведение газоопасных работ.

Ниже приведем подробный график отключения газа с 27 по 28 ноября в Харькове.

27 ноября 2025 специалисты проведут плановые работы на системе в Холодногорском районе города.

В этой связи временно будет прекращено газоснабжение для потребителей по следующим адресам: переулок Григория Соседка — все дома, а также ул.Большая Афанасьевская, дом. 193, 195, 197, 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 корпус 1 и 232 корпус 2.

28 ноября 2025 специалисты планируют провести работы на системе в Шевченковском и Новобаварском районах города. В этой связи временно будет прекращено газоснабжение для потребителей по следующим адресам:

Шевченковском: ул. Флоринка, дома 26, 28-30 и 41/43; ул. Озерная, дом 1А; въезд Мостовой, 3

В микрорайоне Чайковка ул. Александровская, дома 1А, 4 и 5; улица Антоновская, дом. 32, 33, 34 и 36, а также участки №1, 2, 3, 31, 35, 37 и 38.

В Новобаварском: улица Константина Калинина, дома 3 и 3-А; улица Китаенко, 8; проспект Ново-Баварский, 77-Ж.

Жителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами для обеспечения безопасности. После завершения работ подключение жилых домов к системе газоснабжения будет осуществлено только после обследования внутридомовых газовых систем и предоставления доступа ко всем помещениям в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Харькове: украинцам раскрыли, будет ли нехватка овощей.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: выплаты можно потратить только на определенные товары, что известно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться за помощью тем, кто в ней нуждается.